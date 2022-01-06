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Понад 90% освітян повністю вакциновані проти коронавірусу — Шкарлет
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Понад 90% освітян повністю вакциновані проти коронавірусу — Шкарлет

Олена Богданьок
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Понад 90% освітян повністю вакциновані проти коронавірусу — Шкарлет

Майже 91% працівників сфери освіти пройшли повний цикл вакцинації проти коронавірусу. Ще 5,3% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За даними міністра, найбільше щеплених двома дозами освітян є в таких областях:

  • Дніпропетровська область – 96,08%;
  • Полтавська – 95,63%;
  • Луганська – 95,62%;
  • Черкаська – 95,41%;
  • Сумська – 95,40%.

Показники щеплених працівників повним циклом серед закладів освіти:

  • спеціалізована освіта – 96,72%;
  • професійна – 93,75%;
  • загальна середня – 92,87%;
  • дошкільна – 90,34%;
  • фахова передвища – 87,45%;
  • вища – 82,94%.

2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії, відзначив Шкарлет. З них більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання. Це становить 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.

Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч шкіл перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл, повідомив міністр.

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  • П'ятого січня розпочалась реєстрація на участь у пробному Зовнішньому незалежному оцінюванні-2022 — охочі можуть подати заявку на участь до 22 січня.

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