Понад 90% освітян повністю вакциновані проти коронавірусу — Шкарлет

Майже 91% працівників сфери освіти пройшли повний цикл вакцинації проти коронавірусу. Ще 5,3% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
За даними міністра, найбільше щеплених двома дозами освітян є в таких областях:
- Дніпропетровська область – 96,08%;
- Полтавська – 95,63%;
- Луганська – 95,62%;
- Черкаська – 95,41%;
- Сумська – 95,40%.
Показники щеплених працівників повним циклом серед закладів освіти:
- спеціалізована освіта – 96,72%;
- професійна – 93,75%;
- загальна середня – 92,87%;
- дошкільна – 90,34%;
- фахова передвища – 87,45%;
- вища – 82,94%.
2,7% працівників закладів загальної середньої освіти ще не приєдналися до вакцинальної кампанії, відзначив Шкарлет. З них більше 9,3 тисяч мають підтверджені медичні протипоказання. Це становить 1,4% від загальної кількості. Найбільше таких освітян у Львівській (1095), Одеській (1035) і Рівненській (853) областях.
Лише 4 школи працюють дистанційно, водночас більше 13 тисяч шкіл перебувають на канікулах. Відстороненими залишаються 0,6% від загальної кількості працівників шкіл, повідомив міністр.
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