Причиною аварійного відключення електропостачання ввечері 5 січня на Салтівці стало пошкодження кабельної лінії. Електроенергії не було понад три години.

Без світла залишилися 2600 абонентів у десяти 9-поверхівках по вулиці Наталії Ужвій, Метробудівників, Дружби Народів та Гвардійців Широнінців, йдеться у звіті Харківської облдержадміністрації про ситуацію в регіоні за добу.

Основною причиною пошкодження стало різке коливання температури, повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"Кабельну лінію тут було прокладено понад 30 років тому. Вона іде під землею, через яр. Складний рельєф цієї місцевості та несприятливі погодні умови ускладнювали роботу енергетиків, які оперативно виїхали на ліквідацію аварії", — повідомили в обленерго.

Електропостачання відновили о 20:25 за резервною схемою.

6 січня проблеми зі світлом є на вулиці Валентинівській, підтвердив Суспільному Скічко: "На місце виїхала бригада".

Причину відключення у цьому випадку встановлюють.

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