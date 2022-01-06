Вихідними у Полтаві прогнозують морози та хмарність

7-9 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морози та мінливу хмарність. Опадів у ці дні не очікується. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
У п'ятницю, 7 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Уночі − від -2 до -4 градусів. Також цього дня синоптики прогнозують невелику хмарність.
фото: Укргідрометцентр
У суботу, 8 січня, вдень очікується від -1 до -3 градусів. Уночі – від 7 до 9 градусів морозу. Цього дня очікується мінлива хмарність.
фото: Укргідрометцентр
У неділю, 9 січня, вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Уночі – від -2 до -4 градусів. Цього дня буде хмарно. Опадів вихідними не прогнозують.
фото: Укргідрометцентр
У інших областях України 7-9 січня денна температура повітря коливатиметься від -1 до +5 градусів.