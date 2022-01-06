Вихідними у Полтаві прогнозують морози та хмарність

7-9 січня у Полтаві та області синоптики прогнозують морози та мінливу хмарність. Опадів у ці дні не очікується. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 7 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Уночі − від -2 до -4 градусів. Також цього дня синоптики прогнозують невелику хмарність.

фото: Укргідрометцентр Погода на 7 січня

У суботу, 8 січня, вдень очікується від -1 до -3 градусів. Уночі – від 7 до 9 градусів морозу. Цього дня очікується мінлива хмарність.

фото: Укргідрометцентр Погода на 8 січня

У неділю, 9 січня, вдень прогнозують від -1 до +1 градуса. Уночі – від -2 до -4 градусів. Цього дня буде хмарно. Опадів вихідними не прогнозують.

фото: Укргідрометцентр Погода на 9 січня

У інших областях України 7-9 січня денна температура повітря коливатиметься від -1 до +5 градусів.