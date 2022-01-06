На Рівненщині біля міста Костопіль легковик влетів у гужову підводу. В результаті ДТП травмувалися восьмеро людей, також загинули й двоє коней. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Інцидент стався у середу, п'ятого січня, по 18:00 на трасі "Городище – Рівне – Старокостянтинів".

"32-річний погонич гужової підводи рухався узбіччям зустрічної смуги. Він повертав праворуч, коли у підводу врізався легковик Renault Megane", – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Вона додала: в результаті ДТП травмувалися погонич та троє пасажирів підводи. Їх із травмами різного ступеню тяжкості доставили до медзакладу. В одного із пасажирів, 37-річного жителя села Борщівка, виявили відкриту черепно-мозкову травму та забої, ще в двох – закрита черепно-мозкова травма та забої. Їх госпіталізували до медзакладу.

У цій ДТП загинули двоє коней.

Фото: Нацполіція області

У легковику, який врізався у підводу, перебувала сім'я з двома дітьми – одного та шести років.

"В результаті ДТП 29-річного водія та двох його синів, одного та шести років, після надання медичної допомоги відпустили. До лікарні госпіталізували дружину із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом руки", – додала речниця.

У поліції за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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