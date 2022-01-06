У Луцьку ремонтують котельню: без тепла та гарячої води – 17 будинків

6 січня, у зв'язку з ремонтом, тимчасово припинила роботу котельня на проспекті Відродження 15 б у Луцьку. Без теплопостачання та гарячої води лишилися 17 багатоповерхівок, – розповів Суспільному речник "Луцьктепла" Антон Безносиков.
Ще на одній котельні у Луцьку проводять аварійні ремонтні роботи.
Зі слів речника підприємства, котельню на Відродження зупинили зранку. Наразі на місці працює ремонтна бригада. Відновити опалення та гаряче водопостачання планують до 14:00 6 січня.
Також без теплопостачання лишилися три будинки на вулиці Наливайка. "Послуга відсутня через порив, який стався на тепловій мережі, його вже ліквідовують", – зазначив Антон Безносиков. Відновити опалення у будинках на вулиці Наливайка, 10, 10 а, 12 теж планують до 14:00.
Що відомо
За день до Нового року у Луцьку стався порив на тепловій мережі на проспекті Соборності. Тоді вісім будинків були без тепла та гарячої води.
- Опалювальний сезон у Луцьку офіційно розпочався з 11 жовтня. Котельні перевели у зимовий режим. Першими теплоносій отримали медичні установи та дитячі садки.
- Для населення Луцька вартість тепла цього сезону зросла на 10-12 %. Мешканці житлових будинків, що не оснащені вузлами загальнобудинкового обліку теплової енергії здорожчання буде орієнтовно на 25%.