У Луцьку ремонтують котельню: без тепла та гарячої води – 17 будинків

6 січня, у зв'язку з ремонтом, тимчасово припинила роботу котельня на проспекті Відродження 15 б у Луцьку. Без теплопостачання та гарячої води лишилися 17 багатоповерхівок, – розповів Суспільному речник "Луцьктепла" Антон Безносиков.

Ще на одній котельні у Луцьку проводять аварійні ремонтні роботи.

Зі слів речника підприємства, котельню на Відродження зупинили зранку. Наразі на місці працює ремонтна бригада. Відновити опалення та гаряче водопостачання планують до 14:00 6 січня.

Також без теплопостачання лишилися три будинки на вулиці Наливайка. "Послуга відсутня через порив, який стався на тепловій мережі, його вже ліквідовують", – зазначив Антон Безносиков. Відновити опалення у будинках на вулиці Наливайка, 10, 10 а, 12 теж планують до 14:00.

Що відомо

За день до Нового року у Луцьку стався порив на тепловій мережі на проспекті Соборності. Тоді вісім будинків були без тепла та гарячої води.