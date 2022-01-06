Туман у Харкові: затримуються авіарейси

Чотири авіарейси з Харкова, два внутрішніх та два міжнародних, затримані.

Рейс з Харкова до Шарм-ель-Шейха, запланований на 6 січня о 10:50, станом на цей час відкладено до 11:50, інформує електронне табло Міжнародного аеропорту "Харків". Також попередньо до 11:45 затримується виліт до Мілана.

За інформацією сервісу Flightradar на 11:00, літак з Шарм-ель-Шейха (SkyUp) не зміг сісти у Харкові та полетів у бік Києва. Літак з Мілана (Wizz Air) — у небі над Харковом, чекає посадки.

flightradar24.com/Скріншот

До 14:00 затримані два рейси авіакомпаній Windrose та МАУ до Києва, заплановані на 12:20.

6 січня у Харкові — туманна погода. За даними сайту Aviationweather на 11:15, видимість в аеропорту складає 150 метрів.

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