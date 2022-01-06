Напад на журналіста у Кременчуці: чоловік перебуває у лікарні

5 січня до лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» після нападу доставили журналіста міської телерадіокомпанії. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це Суспільному повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

До поліції Кременчука 5 січня близько 16:00 надійшла інформація про ймовірний напад на журналіста у приміщенні Кременчуцької районної лікарні, повідомила Анна Васенко.

«Впродовж дня (5 січня-ред.) надходила інформація про конфлікти у приміщенні лікарні. Слідчо-оперативна група приїхала, опитала та встановила всіх осіб причетних до цієї справи», – додала речниця.

Унаслідок сутичок травмувався журналіст кременчуцької міської телерадіокомпанії Антон Воробйов. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у відеозверненні.

«Сьогодні (5 січня-ред.) було дійсно щось схоже на 90-ті роки. Тому що невідомі особи захопили приміщення, і коли ми про це дізналися, разом з оператором я приїхав на місце події. Ми намагалися дізнатися, що роблять там ( у Центральній районній лікарні Кременчука-ред.) невідомі особи. До нас почали застосовувати фізичну силу, виштовхували нас, били», – розповів журналіст.

Антон Воробйов додав, що люди, які це вчиняли, ховали своє обличчя.

«Вони били мене централізовано в одне місце. Загалом більше всього у плече. Після чого я почував себе зле і викликав «швидку», – додав Воробйов.

Антон Воробйов перебуває у кременчуцькій лікарні. Попередній діагноз, який поставили лікарі, – струс головного мозку, забій грудної клітини та плеча, повідомив Суспільному телефоном директор «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» Сергій Перепелятник.

Обставини події та людей, які можуть бути ще причетними, перевірятимуть правоохоронці, каже Анна Васенко.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Самоправство» та частиною другою статті «Погроза або насильство щодо журналіста». Санкція щонайбільше – до 5 років позбавлення волі.