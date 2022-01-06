У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці діють курси із користування смартфонами для людей старшого віку.

Про свої враження слухачі курсів розповіли кореспондентці Суспільного Олені Черкун.

Пані Юлія (49 років) каже, що протягом чотирьох занять зрозуміла різницю між мобільним Інтернетом та Wi-Fi, а також навчилася оновлювати мобільні застосунки.

Фото: Суспільне Запоріжжя Слухачка курсів пані Юлія

"Я більш детально дізналася, що таке налаштування, що деякі додатки потрібно оновлювати, деякі — чистити. Знання, які в мене були, вони більш упорядковуються. Я вважаю, що навчатись ніколи не пізно в будь-якому віці, якщо в тебе є бажання дізнатись щось нове, удосконалити свої знання".

Людмила Іванівна розповідає, що тепер може дистанційно сплатити за комунальні послуги — і свої, і допомогти сусідам.

Фото: Суспільне Запоріжжя Слухачка курсів Людмила Іванівна

"Минуле заняття в нас було – як встановити додаток на телефон. Мені на роботу о четвертій ранку вставати, я лягаю спати о восьмій. Я взяла телефон і почала пробувати встановити один-два додатки для прикладу. І я до пів на другу ночі різні застосунки встановлювала. Потім дивлюсь: не те – видаляла".

Фото: Суспільне Запоріжжя На курсах використовують друковані навчальні матеріали

Спочатку слухачі вивчають ази роботи з налаштуваннями, потім – як працювати з Інтернетом та користуватись месенджерами та мобільним банкінгом, – розповідає тренерка курсів із керування смартфоном Ганна Мацієвська.

Фото: Суспільне Запоріжжя Тренерка курсів Ганна Мацієвська

"Сама програма — це базова, тобто, вони починають з самого початку: яка кнопка за що відповідає, як налаштувати правильно телефон. "Болюча" тема — як встановлювати програму, як чистити. Потім ми починаємо вивчати Інтернет: як шукати інформацію, як безпечно поводитись в Інтернеті. Потім вивчаємо електронні сервіси державні – як записатися до лікаря, "Дію" ту ж саму — дуже актуально зараз через сертифікати вакцинації й "еПідтримку".

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Базову комп’ютерну грамотність" та "Керування смартфоном" вивчають в обласній бібліотеці з 2020 року. На одному курсі – дві групи, максимум, по 10 слухачів Заняття тричі на тиждень (загалом їх 15). Наступний потік розпочне навчання 7 січня, і його слухачі зможуть отримати у подарунок смартфон після завершення курсів. Гаджети для подарунків зараз збирають у "банк смартфонів". Усі охочі можуть віддати свій старий, але справний телефон, щоб його віддали старшим людям.

"Ми перевіряємо стан смартфонів, реєструємо, все це проходить офіційну процедуру. Потім у нас люди записуються у програмі "Банк смартфонів". Ті, хто потребує телефон, вони проходять навчання, а тільки потім вони отримають його у подарунок", — зазначила Ганна Мацієвська.

За її словами, зараз у "банку" є 11 смартфонів. До кінця січня планують зібрати 15. Програма «Банк смартфонів» розрахована для запоріжців віком 60+ і діятиме, доки люди даруватимуть для цієї мети вживані смартфони.

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