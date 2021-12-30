У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці започаткували "банк смартфонів". Запоріжцям пропонують здавати старі (але справні) смартфони, щоб їх передали пенсіонерам. Останні ж можуть отримати гаджет після проходження навчальних курсів.

Про це Суспільному повідомила завідувачка відділу "Регіональний консультаційний тренінговий центр" Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ганна Матієвська.

"Ми реалізуємо проєкт від ГО "Запорізька бібліотечна асоціація" за програмою малих грантів, які адмініструє "ІСАР Єднання". Там програма ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС. За цією програмою нам була надана техніка для покращення проведення курсів з роботи зі смартфоном", — розповіла вона.

Фото: ЗОУНБ Курси із користування смартфоном

Ганна додала, що самі курси із користування смартфоном для людей похилого віку працюють уже другий рік. Але не всі, хто їх закінчують, мають змогу придбати такий телефон. Для таких людей і створили "банк" гаджетів.

"Ми приймаємо до "банку смартфонів" вживані або нові смартфони, якщо хтось хоче подарувати нові. Потім ми проводимо курс навчання для людей похилого віку. Ті, хто хочуть отримати смартфон, повинні пройти повністю курс, щоб ми переконалися, що вони будуть знати, як користуватися телефоном. І після закінчення курсу вони отримують цей телефон у подарунок", — зазначила Ганна.

За її словами згідно із проєктом у бібліотеці планують зібрати 15 смартфонів (10 уже зібрали). Але якщо ідея матиме успіх, програму продовжать реалізовувати доки вона матиме попит.

Фото: ЗОУНБ Курси із користування смартфоном

Ганна також уточнила, якщо якісь з отриманих гаджетів будуть непридатними для використання, їх нікому не даруватимуть, а відправлять на утилізацію.

Охочі здати гаджет можуть приносити його до тренінгового центру в обласній бібліотеці. Туди ж можна звертатися для вступу на курси. Нові групи набирають кожні 6 тижнів. Самі курси тривають 5 тижнів і включають 15 занять.

Фото: ЗОУНБ Курси із користування смартфоном

"Ми вивчаємо яка кнопка за що відповідає, як налаштовувати пристрій, як увімкнути інтернет, wi-fi, що як називається. Потім — встановлення програм, як заносити контакти, як працювати з "Вайбером", як правильно реєструвати облікові записи, що таке електронна пошта, безпека — важлива частина, ми навчаємо як себе поводити в інтернеті, які перестороги. Потім із середини занять починається вивчення електронних сервісів — ми показуємо "Дію", місцеві електронні сервіси (Smart Sity) та як користуватися державними сайтами", — пояснила Ганна.

Група, що займається зараз, завершить навчання наприкінці січня. А новий потік стартує 7 лютого.

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