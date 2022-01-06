Українські дипломати допомагають українським громадянам, які напередодні не змогли залишити Казахстан. 6 січня планується рейс до Києва. Про це Суспільному повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українським дипломатам зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Ключовий пріоритет — безпека громадян.

Ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси, зазначили у МЗС.

“Вчора ввечері (5 січня — ред.) група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами”, — розповів Ніколенко.

За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. 6 січня планується рейс до Києва.

Українська сторона, як повідомили в МЗС, очікує від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану.

“Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected] ”, — повідомив Ніколенко.

Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

“Хочу усіх заспокоїти: українська держава своїх громадян не залишить напризволяще”, — сказав Ніколенко.

Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації, додав дипломат.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало збільшення цін на газ із 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель.

У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Станом на вечір 5 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про 317 постраждалих і вісьмох загиблих силовиків і військовослужбовців Національної гвардії. Місцеві видання повідомляють про випадки мародерства в Алмати. Офіційних даних про постраждалих серед протестувальників немає.

На всій території Казахстану 5 січня було запроваджено режим надзвичайної ситуації

У Казахстані на головну площу Алмати, де три дні тривали протести проти чинної влади країни, увійшли військові та кілька бронетранспортерів. Місцева поліція повідомила про "ліквідацію" протестувальників. За словами свідків, було чути постріли, коли військові наближалися до натовпу, передає Reuters.

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