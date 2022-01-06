В Івано-Франківську руйнується 300-літній мур бастіону

В Івано-Франківську цегляні стіни бастіону у Фортечному провулку починають руйнуватися. Про це Суспільному розповів архітектор Юрій Хмельовський. Теперішній стан муру архітектор пов’язує з ремонтом провулку, який відбувався більш ніж п'ять років тому.

Тоді поклали бруківку, яка, за словами архітектора, погано поглинає вологу.

"Я можу судити з того, що бачу. Знизу видно — вже тріскає, розпадається. Раніше була більш глиниста поверхня, не було такого щільного мощення. І, мабуть, тепер воно не так швидко відводить воду, як раніше", – каже Юрій Хмельовський.

Іванофранківка Любов Герула живе неподалік Фортечного провулка, тож щодня проходить повз мур. Те, що він почав руйнуватися, помітила давно.

"Ще минулого року було видно, що мур руйнується. Чи може то хтось витягує цеглини, спеціально це робить? Воно б не мало само випадати. Але є різні люди. Десь хтось може навіть камінчик витягнути", — каже Любов Герула.

Фото: Суспільне Карпати

Франківка Галина Симоненко теж помітила, що мур руйнується. З її слів, раніше багато людей приходили сюди фотографуватися, але зараз охочих все менше.

"Пошкоджений роками цей бастіон. Так що потрібно обновити, зберегти. Пам’ятка архітектури – це на все життя", – каже Галина Симоненко.

Фото: Суспільне Карпати

Туристка з Тернополя Оксана Городівська, яка прийшла подивитися на бастіон, каже, що про цю пам’ятку архітектури знає небагато, однак теж вважає, що її потрібно полагодити.

"Звичайно, потрібно відреставрувати, бо, в принципі, не так багато старого збереглося. Треба, як мінімум, почистити від моху і трішки проконтролювати, щоб воно не продовжувало руйнуватися. Але якось суттєво оновлювати – теж буде доволі дивно. Це має бути якась така дуже акуратна реставрація", – каже Оксана Городівська.

Фото: Суспільне Карпати

Начальник відділу з питань охорони культурної спадщини міськради Володимир Ідак розповідає, що підстав для паніки немає. Мур збудували приблизно 300 років тому, зараз його стан нормальний, а невдовзі його планують відреставрувати.

Фото: Суспільне Карпати

"Є звичайна підготовка гравійна, щебенева. Потім — цементно-піщана суміш, на якій викладений цей брукований камінь з певного профілю, з водовідведенням в напрямку до вулиці Любомира Гузара. Тобто тут для стіни ніякої шкоди не нанесли. Ми будемо робити інженерно-технічні дослідження. І на їхній підставі — проєктну документацію з реставрації цієї стіни", – розповідає Володимир Ідак.

Фото: Суспільне Карпати

Реставруватимуть мур, зі слів начальник відділу з питань охорони культурної спадщини, впродовж 2022 року.

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