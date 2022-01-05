Протести у Казахстані. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Повалений пам'ятник експрезиденту, підпалена мерія в Алмати та захоплені адмінбудівлі під гаслом "Старий, іди геть" — четвертий день у містах Казахстану тривають протести. Спершу люди вийшли на вулиці через підвищення ціни на газ, тепер — вимагають усунути від фактичної влади Назарбаєва, який керував країною майже 30 років. Що відбувається у Казахстані — у відео Суспільного.

Якщо спершу протестувальники вимагали лише зниження цін на газ, то потім їхні вимоги розширилися: викорінити корупцію та кумівство, будувати фабрики та заводи й скоротити безробіття. Учасники акцій на головній площі Актау скандували "Уряд у відставку!" і "Шал, кет!" ("Старий, іди геть!"). Це гасло використовують під час мітингів із вимогою до колишнього президента Нурсултана Назарбаєва піти з політики.

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