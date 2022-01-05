На Закарпатті чоловік намагався потрапити до Угорщини за чужим паспортом

Від майже трьох з половиною тисяч гривень штрафу загрожує українцю за спробу виїхати з країни за чужим паспортом. Про це Суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

За її словами, протокол за порушення на нього склали 5 січня. Чоловік виїжджав через пункт пропуску "Вилок", що на українсько-угорському кордоні. 46-річний громадянин України спробував перетнути кордон за паспортом молодшого від себе на 17 років чоловіка.

"Прикордонники одразу помітили, що наданий документ не належить чоловікові. Що наштовхнуло його на такий крок, наразі з’ясовують. Відносно нього складений протокол щодо адміністративного порушення: незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Санкції цієї статті передбачають відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень, або адміністративний арешт до 15 діб", — розповіла Леся Федорова.

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