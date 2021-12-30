У Житомирській школі №28 впродовж місяця учні харчуються за новим меню. Страви за новими рецептами кухарі готують у тестовому режимі. З початку 2022 року оновлять меню в усіх шкільних їдальнях міста. Про це Суспільному розповіла директорка школи №28 Яніна Глінчевська.

За її словами, кухарі 28 школи відвідували майстер-класи з приготування їжі, де їх навчали готувати не лише смачну, а й корисну їжу.

"Для багатьох було дивним те, що зменшилося використання солі та цукру при приготуванні страв, – каже Яніна Глінчевська. – Я вважаю, що це є доцільним, тому що цукор і сіль є у самих овочах та фруктах. Подача їжі для старшокласників і дітей середнього віку відбувається індивідуально. Кухарі не просто у руках несуть тарілки до столика, а роблять це на розносах і з серветками. Так ми привчаємо дітей до культури харчування".

Фото: Суспільне Житомир Яніна Глінчевська

Фото: Суспільне Житомир

У 28 школі кухарі почали готувати класичні страви за новими рецептами.

"Сьогодні у меню: вермішель з овочами, м'ясо у горіховому соусі, салат зі свіжої капусти з кукурудзою", – каже кухарка Євгенія Поліщук.

Житомир харчування дітей

Фото: Суспільне Житомир Євгенія Поліщук

За новою рецептурою варять тепер і кисіль. Його готують з натурального яблучно-виноградного соку.

Фото: Суспільне Житомир

"В їдальні мені подобається їжа, кисіль смачний", – каже учениця першого класу Віка Цимбалюк.

Фото: Суспільне Житомир

За словами вчительки початкових класів Лариси Біляченко, страви за новими рецептами діти їдять охоче.

"Почали робити різноманітні нові салати, – каже Лариса Біляченко. – Якщо раніше діти прості салати не дуже хотіли їсти, то коли почали до капусти додавати горошок, кукурудзу – салати стали насиченими, смачнішими і діти стали їх краще їсти".

Фото: Суспільне Житомир Лариса Біляченко

"Сьогодні я їв салат, моркву і м'ясо", – каже учень першого класу Архип Дрогушевський.

Фото: Суспільне Житомир Архип Дрогушевський

"Нам дають дуже багато вітамінів – овочі і фрукти", – каже учениця першого класу Ліза Біляченко.

Фото: Суспільне Житомир Ліза Біляченко

Через те, що оновлене меню складатиметься з додаткових продуктів, плата за харчування у шкільній їдальні збільшиться, каже заступниця директора 28 школи Олена Стрельченко.

"У новому меню пропонують більше страв навіть на сніданок, не лише основні страви, – каже Олена Стрельченко. – Будуть запечені яблука або фрукти у сиропі. Ми провели онлайн збори в кожному класі, дали батькам на ознайомлення нове меню, ознайомили їх з новою ціною. Я, чесно кажучи, побоювалася, що в нас кількість дітей, які харчуються, різко зменшиться, але навпаки, є діти, які приєдналися до харчування у школі за новим меню".

Фото: Суспільне Житомир Олена Стрельченко

"Майже на 12 гривень збільшиться харчування у 2022 році, – каже заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. – Для учнів 1–4 класів харчування коштуватиме 30 гривень 67 копійок, тобто 9 гривень 20 копійок за рахунок міського бюджету, а за рахунок батьків – 21 гривня 47 копійок. Для закладів загальної освіти на харчування з міського бюджету виділили 45 мільйонів 600 гривень, що на 11 мільйонів 400 гривень більше, ніж у минулому році".

За новим меню діти житомирських шкіл харчуватимуться з 17 січня, після новорічних канікул.

Фото: Суспільне Житомир

Читайте також

На Житомирщині 16-річна дівчина з ДЦП шиє та продає власні вироби, заробляючи гроші на реабілітацію.

Зроби ялинкові прикраси сам – у Житомирі проводять майстер-класи з розпису ялинкових кульок.

Житомирянка Людмила Лаврентюк показала, як виготовити різдвяне віконце.

У Житомирі Санта-Клаус із керованою лялькою-тигром дає мінівистави на вулиці.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber