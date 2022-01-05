На Полтавщині під час різдвяних богослужінь чергуватимуть 250 правоохоронців

Під час богослужінь на Святвечір та Різдво у церквах та храмах Полтавської області працюватимуть близько 250 правоохоронців. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Алла Ставицька.

За її словами, біля будівель працюватимуть поліцейські та нацгвардійці. Вони стежитимуть, зокрема, за порядком та дотриманням правил карантину.

Як розповіла Алла Ставицька, протягом 6 та 7 січня богослужіння заплановані у 283 церквах та храмах на Полтавщині.

Крім того, у населених пунктах області продовжать працювати посилені наряди поліції.

Що відомо: