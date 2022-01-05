На Херсонщині попрощались з військовим, який помер у зоні ООС

5 січня на Херсонщині попрощались з бійцем 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Михайлом Лященком.
Про це йдеться на сторінці Новокаховської міської територіальної громади у Facebook.
Фото: Новокаховська міська територіальна громада/Facebook
Михайло Лященко був жителем Нової Каховки, чоловік був 1967 року народження.
Фото: Новокаховська міська територіальна громада/Facebook
Поховали військового на Алеї Слави. На церемонії прощання були родичі та близькі загиблого, товариші по службі, представники місцевої влади.
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