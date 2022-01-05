Президент Польщі Анджей Дуда захворів на COVID-19

Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на COVID-19 — у політика не виявлено серйозних симптомів захворювання, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот у Twitter.
"Президент почувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів", – йдеться у повідомленні.
Польський президент пройшов тест на коронавірус не через наявність у нього симптомів хвороби, а через те, що у його адміністрації кілька працівників підхопили COVID-19. Результат тесту Дуди виявився позитивним, тому за регламентом він був змушений піти на самоізоляцію.
"Президент відчувається добре, у нього немає тяжких симптомів, він перебуває під наглядом лікарів", – проінформував глава адміністрації президента Польщі.
20 грудня у селі Гута на Івано-Франківщині президент Володимир Зеленський зустрічався із Дудою на полях саміту Люблінського трикутника.
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