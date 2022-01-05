Реєстрація на пробне ЗНО: скільки воно коштуватиме для закарпатців цьогоріч

Реєстрація на пробне ЗНО розпочалася 5 січня в Україні. Зареєструватися на нього можна до 22 січня. Про це Суспільному повідомила відповідальна за проведення ЗНО в окрузі міста Ужгород Олена Шварц.

За її словами, 19 березня можна буде пройти пробне тестування з української мови і літератури, а 26 – з історії України, з математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов: англійської, іспанської, французької та німецької. Пробне ЗНО платне. Скільки воно коштуватиме цьогоріч для закарпатців, — дізнавалося Суспільне.

Суспільне Закарпаття

Адріан Бреза зареєструвався аби пройти пробне тестування. Хлопець закінчує одинадцятий клас і планує вступати до Львова, в Український Католицький Університет.

"Планую розвиватися в професії 3D, якби різні ефекти робити, наприклад, для кіно можливо навіть. Я планую, звичайно, спочатку пройти українську, далі я вагався, що обрати математику чи англійську, але я подумав, що все-таки краще буде пройти англійську, бо там, по-перше, це слухання і різні такі завдання, а математику там просто треба зосередитись, не хвилюватися і спокійно собі писати", — розповів Адріан Бреза.

Суспільне Закарпаття

Хлопець до тестування готувався з кінця літа, зараз відвідує репетиторів. Його мама Ірина Бреза розповіла: "Якщо закумулювати кошти на 11 клас, то напевно не так дороговартісно виходить. Все-таки репетитори допомагають звісно, крім школи дають стимул більше вчитися, більше виконувати завдань".

За словами Ірини Брези, реєстрація на пробне ЗНО тривала до п’яти хвилин. Аби зареєструватися, треба мати доступ до інтернету і на порталі регіонального центру оцінювання якості освіти ввести свої особисті дані, розповідала відповідальна за проведення ЗНО в окрузі Ужгорода Олена Шварц.

Суспільне Закарпаття

"Діти, які проживають у нашому регіоні мають зайти на www.test.if.ua, тобто на сайт Івано-франківського регіонального центру. Зайти в розділ: пробне ЗНО і зареєструватися. Для дітей, які потребують особливих умов проходження ЗНО, для цього потрібно завантажити скан документа, який підтверджує, які саме особливі умови потрібні для проходження ЗНО", — розповіла Олена Шварц.

За її словами, вартість пробного ЗНО-2022 на Закарпатті становитиме 282 гривні за одне тестування. Це на 66 гривень більше ніж торік. Після реєстрації є три дні для оплати за проходження пробного ЗНО, квитанцію треба зберігати й принести її на пробне тестування, розповіла Олена Шварц.

Із цьогорічних нововведень, є зміни у форматі завдань. До прикладу, зменшили кількість завдань на профільне тестування з математики.

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