Хоспісне відділення відкрили у Хмельницькому

Відділення хоспісної та паліативної допомоги Хмельницької міської лікарні почне працювати 10 січня цього року, розповідає начальник управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, палати, обладнання та медичний персонал готові прийняти перших пацієнтів. Подробиці Суспільне розповість.

Відділення хоспісної та паліативної допомоги відкривають у п'ятому корпусі Хмельницької міської лікарні на вулиці Житецького, де донедавна розташовувався денний стаціонар тубдиспансеру, розповідає медичний директор Хмельницької міської лікарні Володимир Мойсюк. Додає: "Не в кожній сім'ї, де є такий пацієнт, можуть надати правильну допомогу. Тому що є страх перед смертю, є страх перед такими патологіями, як онко. Це третя-четверта стадія онкологічного процесу, коли пацієнту вже треба виключно знеболююча терапія".

У шести та чотиримісних палатах – нові ліжка, усі під'єднані до кисневої системи, каже директор міської лікарні Валерій Гарбузюк: "УЗД-апарат, рентген тут є, електрокардіографи, інфузомати. Тут проведена система киснезабезпечення, 680 тисяч витрачено, повністю весь корпус підключений до кисню. Пацієнти його можуть і не потребувати".

Перебування пацієнтів тут безкоштовне. Володимир Мойсюк розповідає, що пакет паліативної хоспісної допомоги оплачує національна служба здоров’я України: "В середньому, вартість пакету послуг складає близько 18 тисяч гривень на одного пролікованого пацієнта". Направлення в це відділення, каже, надаватимуть сімейні лікарі й лікарі-онкологи.

Начальник Хмельницького міського управління охорони здоров'я Борис Ткач розповідає, що хоспісне відділення було потрібне давно, і про це, каже, неодноразово говорили медики паліативної бригади: "В нас вже третій рік функціонує мобільна бригада паліативної, хоспісної допомоги, яка виїжджає додому до пацієнтів, і такі періодичні виїзди допомагають, але не вирішують повністю проблему".

Із його слів, у цьому відділенні перебуватимуть важкохворі, яким потрібен постійний догляд і знеболення. "Хтось потребує 4 рази на добу, хтось 6. І в стаціонарних умовах це зробити набагато легше, ніж в амбулаторних. Зараз це будуть важкі хворі в термінальній стадії. Взагалі, вважається, якщо онкохворі терплять біль, це прирівнюється на світовому рівні до тортур", - каже Борис Ткач. За його словами, на облаштування відділення з міського бюджету взяли два мільйонів гривень. Допомагали у облаштуванні й благодійники.

Завідувач відділення Володимир Кудла каже: пацієнти перебуватимуть тут цілодобово, тому для них налагодять підвіз готової їжі. Цілодобово працюватимуть і медики, каже Володимир Кудла: "Один пост на шість хворих. Кадрове питання - це дуже болюче питання, цим займається дирекція Хмельницької міської лікарні".

Директор Хмельницької міської лікарні каже, що з персоналом частково визначилися: "Змусити нікого неможливо. Важке, морально важке відділення. В нас є лікарі, які готові тут працювати, ми набрали частину персоналу місяця 3-4 тому". За його словами, якщо пацієнтів буде більше, аніж уже облаштованих ліжкомісць, відділення облаштують на ще одному поверсі п'ятого корпусу.

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