У Херсоні на різдвяні свята посилять охорону публічних місць, адміністративних будівель, комунальних підприємств та об’єктів життєзабезпечення міста.

Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

У повідомленні сказано, що це робиться для того, щоб запобігти ймовірним диверсійно-терористичним діям. Питання безпеки обговорили на засіданні Координаційної групи Антитерористичного центру СБУ в Херсонській області, яке відбулося в міській раді.

Мешканцям та гостям міста радять зберігати пильність, бути уважними. Та у разі виявлення підозрілих транспортних засобів, предметів та людей, невідкладно повідомляти про це на гарячу телефонну лінію УСБУ або поліції.

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