Загорівся під час руху: на Закарпатті горів туристичний автобус

В с. Нижні Ворота Мукачівського району під час руху загорівся туристичний автобус. На момент загоряння в ньому перебувало близько 50 людей, — повідомив Суспільному речник ДСНС Закарпаття Філіп.

За його словами, осередком вогню став моторний відсік.

"На момент виникнення пожежі, в салоні знаходилося близько 50 туристів, які прямували з Мукачева у Пилипець. До прибуття рятувальників, водій допоміг пасажирам евакуюватися та за допомогою вогнегасника намагався стримувати розповсюдження вогню", — розповів Федір Філіп.

Рятувальники повністю загасили вогонь за 25 хвилин. За словами речника, травмованих у пожежі немає. Причину її виникнення та збитки встановлюють правоохоронці.

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