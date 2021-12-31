Житомирянка Лариса Дановська навчає дітей виготовляти новорічні іграшки за допомогою техніки сухого валяння вовни. На майстер-класі жінка показала, як швидко та правильно зробити з натурального матеріалу символ року – тигреня.

Майстриня Лариса Дановська розповіла кореспондентам Суспільного, що сухе валяння – це техніка, за допомогою якої можна створювати з непряденої вовни іграшки, одяг та різні декоративні предмети.

"Спочатку беремо заготовку і кладемо її по центру підошви, – каже Лариса Дановська. – Потім беремо голки. Використовуємо спеціальні голки. Вони дуже тоненькі і тому швидко можуть зламатися. Обережними, але впевненими рухами валяємо вовну".

Фото: Суспільне Житомир Лариса Дановська

Майстриня каже, що вовняна вата швидко звалюється. Її не потрібно додатково подрібнювати, тому що ворсинки короткі і перемішані між собою.

"Аби одягнути тигреня з вовни в шубку, беремо шматок рудої вовни і укладаємо зверху на заготовку, – каже Лариса Дановська. – Колемо голкою і привалюємо руду вовну до заготовки".

Фото: Суспільне Житомир

Другокласниці Олександра, Діана та Аріна раніше іграшки з вовни самостійно не робили, тому прийшли на майстер-клас до Лариси Дановської, аби цьому навчитися та виготовити тигреня.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Під час майстер-класу дівчата разом із Ларисою Дановською пройшли всі етапи виготовлення тигреняти.

"Ми зробили іграшку, – каже Лариса Дановська. – Це такий символ року або амулет. Його можна повісити на ялинку, а потім використовувати як прикрасу, яку можна повісити на рюкзак".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

"Я зробила тигреня і прикрашу ним свою ялинку", – каже учасниця майстер-класу Діана Мацюк.

Фото: Суспільне Житомир Діана Мацюк

"Мені вдалося зробити саме таку іграшку, як я і хотіла", – каже учасниця майстер-класу Олександра Подорожня.

Фото: Суспільне Житомир Олександра Подорожня

"Мені все сподобалося, у мене був гарний настрій під час майстер-класу. Було цікаво робити іграшку", – каже учасниця майстер-класу Аріна Столярчук.

Фото: Суспільне Житомир Аріна Столярчук

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами майстрині, на відміну від в'язаних іграшок, які роблять за схемами, за допомогою техніки сухого валяння вовни можна виготовити саме таку іграшку, якою її бачить рукодільниця. Ось чому кінцевий результат може бути неочікуваним.

Фото: Суспільне Житомир

Лариса Дановська зазначила, що іграшку з вовни дитина може зробити за три години.

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