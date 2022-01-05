На Херсонщині жінку підозрюють у вбивстві співмешканця

На Херсонщині повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури Херсонської області у Facebook.

За даними слідства, під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Підозрювана накинулась із ножем на 38-річного чоловіка і завдала йому понад 100 ударів у тулуб і голову.

Правоохоронці затримали жінку. Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook, в разі доведення вини жінці загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

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