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“Різдво для захисника”. Вінницькі волонтери збирають допомогу на Схід
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“Різдво для захисника”. Вінницькі волонтери збирають допомогу на Схід

Ольга Федоренко
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“Різдво для захисника”. Вінницькі волонтери збирають допомогу на Схід Вінницькі волонтерки та військові Повітряних Сил ЗСУ. Фото: Ольга Камінська, Суспільне Вінниця

Вінницькі волонтери збирають допомогу для бійців на Схід. Акцію “Різдво для захисника” зорганізували до свят, розповіла співорганізаторка Валентина Погребняк.

“Ми хочемо зібрати мʼясну продукцію (ковбаси, сало вінницьке) і відправити на Схід. До 19 січня ми хочемо це все відправити”, — каже Валентина Погребняк.

До акції, каже, хочуть долучити підприємців та фермерів Вінниччини.

“У нас є проєкт “Вінницька піч мандрує світом”. Ми з Іриною Ільченко будемо створювати в печі ковбаси домашні, кровʼянку і відправляти на Схід. Нам потрібна мʼясна продукція, спеції, тобто такі продукти, які необхідні для цього приготування”, — каже Валентина Погребняк.

“Різдво для захисника”. Вінницькі волонтери збирають допомогу на СхідСуспільне Вінниця

Як і минулого року, цьогоріч допомогти хочуть і дітям, які проживають у зоні ООС, розповідає співорганізаторка акції Людмила Станіславенко. Малеча, каже, таким гостинцям завжди радіє. Як і військові.

“Маємо надію, що вони хоч трішки відчують смак тих свят, які проходять зазвичай вдома за столом. Але найбільша мета кожного з нас — щоб кожен військовий у такі дні, у такі чуттєві свята був зі своєю родиною”, — каже Людмила Станіславенко.

“Різдво для захисника”. Вінницькі волонтери збирають допомогу на СхідСуспільне Вінниця

Допомогу на Схід повезуть військові, каже начальник групи Управління цивільно-військового співробітництва командування Повітряних Сил ЗСУ Олександр Газієв.

“Наш напрямок — це взаємодія цивільних і військових, це підтримка і обʼєктів цивільного середовища, і підтримка військ. У даній акції ми хочемо допомогти в організації доставки гуманітарної допомоги від вінницьких волонтерів до підрозділів, які виконують завдання в зоні ООС, а також до дітей, які там перебувають і потребують підтримки (чи в неблагополучних сімʼях, чи у дитбудинках)”, — каже Олександр Газієв.

Волонтери збирають допомогу, але доїхати до тих чи інших обʼєктів, де ведуться бойові дії, для них небезпечно, вважає Газієв. Куди ж саме після завершення акції повезуть допомогу, поки невідомо. Адресу тих, хто її потребує, згодом нададуть відповідні підрозділи, каже Олександр Газієв.

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