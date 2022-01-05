Частування, привітання та традиції: як на Полтавщині колядували

Раніше Різдво Христове святкували за старим стилем до Нового року – 25 грудня. Традиційно до цього часу віряни дотримувалися посту, каже полтавська етнологиня. За її словами, Різдво було головним зимовим святом.

«Ранок Різдва починався службою в церкві. Після служби вже маленькі хлопчики починали ходити і колядувати. Чому саме хлопчики? Тому що раніше, якщо до оселі заходив чоловік, це вважалося символом достатку і заможності», – каже Марина Кондратенко.

Суспільне Полтава Учасники вокально-хорової студії «Домінус» співають колядки

На Полтавщині співати колядки зранку починали малі діти, а під вечір ходили дорослі дівчата та юнаки. Хлопчики ж, каже етнологиня, найчастіше розповідали вірші:

«Вийшов зранку за ворота,

Там стоїть солдатів рота.

Вони мені кажуть: «Хлопче, зупинися».

Я кажу: «Чому?»

Вони кажуть: «Христос народився», – цитує Марина Кондратенко.

pexels.com Ілюстративне фото пряників

За привітання колядникам давали дрібні гроші та солодощі, каже дослідниця:

«На Полтавщині готували пряники, зокрема, «панянки», «коники». Ними діток обдаровували. Дуже часто у нас був звичай «складщини» – все, що молодь наколядувала, збиралося і наступного дня, 8 січня, молодь збиралася за спільний стіл і гуляла».

Традиції святкування Різдва із колядками збереглися на Полтавщині і досі. Зокрема, у родині Марії Пасічник.

Суспільне Полтава Учасники вокально-хорової студії «Домінус» співають колядки

«У нас з мамою є своя зірка, яку ми робили разом. Ми селом ходимо і в кожну хату заходимо щедрувати, колядувати. І так обходимо все село. Нас частують цукерками і грошима», – каже Марія Пасічник.

Дівчина – учасниця вокально-хорової студії «Домінус». Із іншими дітьми вивчають тексти колядок та вітають полтавців, каже викладачка студії Аліна Зінченко.

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