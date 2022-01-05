Для полтавського онкодиспансеру закупили обладнання за 55 мільйонів гривень

На Полтавщині придбали перший медичний лінійний прискорювач. Це обладнання працюватиме в обласному онкологічному диспансері. Про це на сторінці у Facebook повідомив т.в.о голови обласної адміністрації Дмитро Лунін.

Обладнання американського виробництва привезли в Україну, але поки не встановили. Для того, аби воно запрацювало, мають підготувати приміщення, повідомив Суспільному директор Полтавського обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк. За його словами, для цього потрібно вивезти старі апарати та виконати ремонт у приміщенні. Встановити медичний лінійний прискорювач мають до літа.

"Лінійний прискорювач – це максимально ефективне і комфортне лікування раку для пацієнта, адже опромінення детально відтворює форму пухлини, а не "б’є" одразу по всьому організму. Для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними", – повідомив Дмитро Лунін.

Гроші на лінійний прискорювач дали із обласного бюджету. Рішення про спрямування 55 мільйонів гривень депутати облради ухвалили на сесії у жовтні 2021-го року.