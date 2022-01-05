На пробному ЗНО на Харківщині очікують до 11 тисяч учасників

5 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти очікують, що участь у пробному тестуванні візьмуть до 11 тисяч людей.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" 5 січня розказав директор центру Олександр Сидоренко.

За його словами, протягом останніх семи років кількість учасників пробного тестування не змінюється та складає 40% від кількості абітурієнтів загалом.

"В цілому очікуємо до 24 тисяч абітурієнтів на основній сесії тестування у Харківській області, тож близько 10-11 тисяч людей очікуємо на пробному тестуванні в цьому році", — сказав Сидоренко.

Вартість одного пробного оцінювання на Харківщині — 213 гривень.

"Це найменша цифра в Україні, є регіональні центри, в яких вартість складає понад 300 гривень. Таку ціну нам вдалося отримати шляхом формування мережі пунктів проведення оцінювання: ми проводимо тест у тих самих пунктах, де пишуть основну сесію", — пояснив Олександр Сидоренко.

На пробне тестування можна зареєструватися онлайн. Форма реєстрації — за посиланням.

"Заяву треба надрукувати, заповнити та надіслати нам її фото. Реквізити для оплати є на сайті. Абітурієнта реєструємо тоді, коли отримали від нього оплату. Запрошення надійде 10 березня. Результати оцінювання можна отримати, якщо абітурієнт протягом трьох днів після пробного тестування внесе свої відповіді до електронного кабінету. Оцінка за пробне тестування жодної ваги для вступу не має", — нагадав директор регіонального центру оцінювання якості освіти.

Авторки: Вікторія Черникова-Берездецька, Марія Солодовнік

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