На Волині зменшили кількість лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус

На Волині через зниження рівня захворюваності на коронавірусну хворобу три медичні резервні заклади не прийматимуть пацієнтів із COVID-19. Про це під час онлайн брифінгу в облдержадміністрації 5 січня повідомила заступниця голови ОДА Людмила Тимощук.

Як повідомила посадовиця телефоном Суспільному, три районні лікарні – Старовижівська, Турійська та Шацька – не набиратимуть пацієнтів із коронавірусом. З її слів, по всіх медзакладах області, де лікують пацієнтів із коронавірусом, вирішили скоротити загалом 515 ліжкомісць.

"У нас на більш як 2 тисячі ліжок понад 400 пацієнтів. Завантаженість ліжок із киснем – 12 %, тому було прийнято рішення управлінням охорони здоров'я та обласною адміністрацією за згодою керівників медзакладів скоротити кількість ліжок. Необхідно дати відпочинок медичним працівникам, і коли немає завантаженості медики повинні відпочити", – розповіла заступниця голови ОДА.

Людмила Тимощук зазначила, що станом на 5 січня на стаціонарному лікуванні в області перебуває 431 пацієнт: 314 з підтвердженим діагнозом і 117 з підозрою на коронавірусну інфекцію. Додала: в інтенсивній терапії наразі знаходяться 44 пацієнти і на апаратах штучної вентиляції легень – 16 волинян.

Що відомо

У жовтні 2021-го на Волині збільшили кількість лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус. Усього допомогу надавали у п'яти опорних лікарнях першої хвилі та дев'яти лікарнях другої хвилі.

За останню добу у Волинській області підтвердили 25 нових випадків COVID-19. Упродовж доби в області одужали 90 людей. По два летальні випадки зафіксували в Луцькому та Ковельському районах, один – у Володимир-Волинському.

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