Навесні 2022-го року в Опішні на Полтавщині мають завершити першу чергу капітального ремонту приміщення, де розміщені лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги та екстрена меддопомога. Нині роботи виконали на 80 відсотків, повідомив Суспільному головний інженер підрядної організації Вадим Подкопов.
69-річний Петро Олексійович із Опішні тиждень перебуває у місцевій лікарні. Сюди, каже, потрапив через підвищений тиск.
"Трохи у коридорі холоднувато. Якби трохи тепліше було, непогано було. А в палатах, як тепло надворі, то і тут добре. А якби морози були б, то тут було б прохолодно", – каже пацієнт Петро Пічка.
Будівлю, де розташоване терапевтичне відділення, звели близько 30 років тому. Відтоді капітально її не ремонтували, говорить Алла Станіславчук.
"З першою хвилею COVID з 2020-го року наприкінці листопада був зроблений ремонт цього відділення. Ремонт, скажімо, він не косметичний і не посилений, щось середнє. Це було і шпаклювання, і заміна дверей, і відновлення кисневого постачання", – говорить терапевтка Алла Станіславчук.
"У нас сходи руйнувалися, у нас каналізація забивалася постійно, труби гнили, вода текла у підвалі. Дуже холодно у нас було. У нас було приблизно 13 градусів тепла в зимовий період і холодніше було. А коли й тепліше бувало. В основному 13–16 було градусів", – каже інфекціоністка Інна Чуб.
Восени минулого року у будівлі почали перший етап термомодернізації – це утеплення частини фасаду та заміна вікон. На це із місцевого бюджету спрямували майже 4 мільйони гривень, розповів голова громади Микола Різник.
"У ній (у будівлі – ред.) розміщене і терапевтичне, й інфекційне відділення, і швидка допомога, і ЦПМСД (центр первинної медико-санітарної допомоги – ред.) опішнянський. Тому вирішили відразу з утеплення (розпочати – ред.). Тому що на утримання лікарні йде приблизно 9 тисяч гривень у день на сам газ. Це багато для лікарні і для Опішнянської громади. Для нас це серйозна сума", – говорить голова Опішнянської громади Микола Різник.
"Завершене утеплення фасаду – вата з армуванням. Залишилося тільки оздоблення. Погода зараз не дозволяє (працювати – ред.). І доробити потрібно ґанки – це плитка, тобто", – говорить головний інженер підрядної організації Вадим Подкопов.
За словами Вадима Подкопова, завершити цей перший етап робіт мають навесні. А продовжити термомодернізацію планують влітку, додав голова громади Микола Різник.