Навесні 2022-го року в Опішні на Полтавщині мають завершити першу чергу капітального ремонту приміщення, де розміщені лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги та екстрена меддопомога. Нині роботи виконали на 80 відсотків, повідомив Суспільному головний інженер підрядної організації Вадим Подкопов.

69-річний Петро Олексійович із Опішні тиждень перебуває у місцевій лікарні. Сюди, каже, потрапив через підвищений тиск.

Суспільне Полтава Палата у місцевій лікарні

"Трохи у коридорі холоднувато. Якби трохи тепліше було, непогано було. А в палатах, як тепло надворі, то і тут добре. А якби морози були б, то тут було б прохолодно", – каже пацієнт Петро Пічка.

Будівлю, де розташоване терапевтичне відділення, звели близько 30 років тому. Відтоді капітально її не ремонтували, говорить Алла Станіславчук.

Суспільне Полтава Будівля, де розташована лікарня

"З першою хвилею COVID з 2020-го року наприкінці листопада був зроблений ремонт цього відділення. Ремонт, скажімо, він не косметичний і не посилений, щось середнє. Це було і шпаклювання, і заміна дверей, і відновлення кисневого постачання", – говорить терапевтка Алла Станіславчук.

Суспільне Полтава Частина будівлі, де розташована лікарня

"У нас сходи руйнувалися, у нас каналізація забивалася постійно, труби гнили, вода текла у підвалі. Дуже холодно у нас було. У нас було приблизно 13 градусів тепла в зимовий період і холодніше було. А коли й тепліше бувало. В основному 13–16 було градусів", – каже інфекціоністка Інна Чуб.

Восени минулого року у будівлі почали перший етап термомодернізації – це утеплення частини фасаду та заміна вікон. На це із місцевого бюджету спрямували майже 4 мільйони гривень, розповів голова громади Микола Різник.

"У ній (у будівлі – ред.) розміщене і терапевтичне, й інфекційне відділення, і швидка допомога, і ЦПМСД (центр первинної медико-санітарної допомоги – ред.) опішнянський. Тому вирішили відразу з утеплення (розпочати – ред.). Тому що на утримання лікарні йде приблизно 9 тисяч гривень у день на сам газ. Це багато для лікарні і для Опішнянської громади. Для нас це серйозна сума", – говорить голова Опішнянської громади Микола Різник.

Суспільне Полтава Завершення утеплення частини фасаду будівлі, де розташована лікарня

"Завершене утеплення фасаду – вата з армуванням. Залишилося тільки оздоблення. Погода зараз не дозволяє (працювати – ред.). І доробити потрібно ґанки – це плитка, тобто", – говорить головний інженер підрядної організації Вадим Подкопов.

За словами Вадима Подкопова, завершити цей перший етап робіт мають навесні. А продовжити термомодернізацію планують влітку, додав голова громади Микола Різник.