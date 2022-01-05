Рукотворне Євангеліє від Матвія рівненської майстрині Олени Медведєвої визнали найбільшою вишиваною книгою у світі. Про це розповіла Суспільному керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Ідеться про найбільше з чотирьох вишиваних Євангелій рівнянки.

Рівненська вишивальниця Олена Мєдвєдєва потрапила у книгу "Національний реєстр рекордів України 2022". У це видання внесли одразу два її рекорди, один із яких – світовий. Євангеліє від Матвія визнали найбільшою у світі книгою, вишитою вручну.

Колаж: Суспільне Рівне

У книзі, зокрема, зазначено, що Євангеліє від Матвія містить 88 700 слів і розділових знаків, 60 сторінок, важить 9 кілограмів 400 грамів і має розміри 60x42 сантиметри.

Фото: Суспільне Рівне

Книга вишита у техніці "стебнівка". Це запатентований авторський шрифт Олени Мєдвєдєвої.

Фото: Суспільне Рівне

Авторка каже, що найскладніше було вишити тексти без помилок і композиційно грамотно їх розмістити.

"Скажімо, щоб один розділ завершувався на одній сторінці, або на іншій, але в жодному випадку речення, два чи три не переносилися на іншу, адже тоді втрачається краса композиції. Були дні, коли я працювала над нею по 8-14 годин", – розповіла Олена Медведєва.

Фото: Суспільне Рівне

Від Матвія – найбільша з-поміж чотирьох вишитих Євангелій. Тому саме вона й стала рекордсменкою спочатку в Україні у 2019 році, а нині – у світі. Це офіційно підтвердила експертна комісія, зазначила представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Коли спілкувалися з "Книгою рекордів Гіннеса" і показували цю книгу, то навіть міжнародні судді дуже дивувалися, як це можна створити таке вручну. Тобто дуже детально вивчали, як зроблені сторінки, підібрана вишивка, ілюстрації й так далі. Насправді це велика мистецька робота, якою може пишатися не лише Україна, а й увесь світ", – наголосила Лана Вєтрова.

Для книги Олена Медведєва використала українське полотно та французькі нитки червоного і чорного кольорів. Сторінки між собою з'єднані за допомогою термопласту, пофарбованого золотою акриловою фарбою.

Фото: Суспільне Рівне

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