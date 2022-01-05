5 січня о 6:00 на магістральному водоводі Попаснянського водоканалу завершили ремонтні роботи та відновили водопостачання на окуповані території.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

"Фахівці Попаснянського водоканалу впоралися з проблемою за короткий час. Питання відновлення водопостачання для населення не могло затягнутись, бо доступ до чистої питної води є першочерговою необхідністю", – йдеться у повідомленні.

3 січня в районі населеного пункту Золоте стався порив на водогоні Попаснянського водоканалу, який забезпечує водою населені пункти на тимчасово окупованій території Луганщини.

Ремонтні роботи розпочали відразу, як СЦКК отримав підтвердження щодо дотримання режиму "тиші".

Що відомо

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Попаснянський водоканал забезпечує водою близько 50 тисяч людей на підконтрольній українській владі території та близько 400 тисяч людей на окупованих територіях.

Протягом тривалого часу Попаснянський водоканал забезпечував водопостачанням споживачів ОРЛО, не отримуючи будь-якої компенсації за її споживання. За цей час у підприємства накопичилася заборгованість за спожиті ресурси, в тому числі за електроенергію.

Станом на березень 2020 року борги за спожиту електроенергію Попаснянським водоканалом склалт 186 мільйонів гривень.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Попаснянський водоканал забезпечує водою близько 50 тисяч людей на підконтрольній українській владі території та близько 400 тисяч людей на окупованих територіях.

Борг окупованої частини Луганщини за водопостачання складає 170 мільйонів гривень.

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