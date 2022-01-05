Херсонський театр оголосив конкурс малюнків для оформлення "театральної абетки"

Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша готує до Міжнародного дня театру "театральну абетку", а маленьким херсонцям пропонують взяти участь у її оформленні.

Про це Суспільному розказала завідувачка літературної частини театру Альона Мовчан.

За її словами, до оформлення абетки запрошують долучитись юних херсонців віком до 12 років.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно намалювати три театральні терміни, які починаються на одну літеру з українського алфавіту та опублікувати малюнок у соцмережах з хештегом #театральна абетка. Також можна надсилати листи на пошту театру.

Конкурс триває до 30 січня.

Результати будуть оголошені 21 лютого. Переможці конкурсу отримають подарунки.

Читайте також:

У херсонському обласному центрі народної творчості вчать виготовляти дідухів

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber