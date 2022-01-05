П'ятьох дітей із ясел Новопокровської громади Чугуївського району, яких ушпиталили наприкінці грудня з підозрою на коронавірус та гастроентероколіт, виписали. Спалах гострих кишкових інфекцій у садку під час епідрозслідування не підтвердився.

Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, у всіх п'ятьох дітей діагностували ротавірусну інфекцію. У двох з них також підтвердили COVID-19, а в однієї дитини — сальмонельоз.

Керівництву ясел видали три приписи про усунення порушень санітарного законодавства. Які саме, у Держпродспоживслужбі не вказують. До 10 січня садок не працюватиме.

Доповнено 15:45. У лікарні залишається одна дитина з сальмонельозом, розказала Суспільному епідеміологиня Тетяна Карлова.

"Виявлені порушення у ялах пов’язані із проходженням медичного огляду персоналу, з маркуванням інвентарю, який був у харчоблоці, і що стосується якихось підтверджувальних документів, проходження періодичного навчання гігієнічного персоналу, умови зберігання харчової продукції, відсутності в холодильних камерах каліброваних приладів для контролювання температурного режиму тощо. Це дуже великий перелік", — сказала Карлова.

Що відомо