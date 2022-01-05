На Закарпатті водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

В селі Порошково Ужгородського району ввечері 4 січня чоловік, виїжджаючи з території колишнього шиномонтажу на центральну дорогу наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Той помер дорогою в лікарню, — розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

З її слів, слідчі встановили, що 26-річний водій автомобіля "Opel Vivaro", виїжджав з шиномонтажу, об’їжджав припаркований на узбіччі автомобіль і наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги.

"48-річний мешканець села Маюрки помер у кареті швидкої допомоги, — сказала речниця. — Водія освідчили – за кермом він перебував тверезим. Чому другий чоловік лежав на дорозі, чи був він нетверезий, чи знепритомнів і впав на дорогу — наразі невідомо. Деталі встановлять при розтині".

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram