На Закарпатті водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

В селі Порошково Ужгородського району ввечері 4 січня чоловік, виїжджаючи з території колишнього шиномонтажу на центральну дорогу наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Той помер дорогою в лікарню, — розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.
З її слів, слідчі встановили, що 26-річний водій автомобіля "Opel Vivaro", виїжджав з шиномонтажу, об’їжджав припаркований на узбіччі автомобіль і наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги.
"48-річний мешканець села Маюрки помер у кареті швидкої допомоги, — сказала речниця. — Водія освідчили – за кермом він перебував тверезим. Чому другий чоловік лежав на дорозі, чи був він нетверезий, чи знепритомнів і впав на дорогу — наразі невідомо. Деталі встановлять при розтині".
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує позбавлення волі кримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. Є одним із найсуворіших кримінальних покарань, знаходиться між обмеженням волі та довічним позбавленням воліна строк від 3 до 8 років.