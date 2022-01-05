На Полтавщині частково обмежили рух на трасі Київ-Харків через аварію

На трасі Київ – Харків – Довжанський поблизу селища Чутове Полтавського району перекинулася вантажівка. Рух дорогою там нині обмежили, повідомила Суспільному речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова.

Водій вантажівки "Renault" 5 січня близько опівночі не впорався з керуванням і перекинувся на проїжджу частину. Чоловік перевозив пластик у піддонах. Вантажу – близько 16 тонн. Аби прибрати машину з дороги, його мають загрузити до іншої вантажівки, каже Наталія Костильова.

Нині рух трасою обмежений. Водій через аварію не травмувався, додала речниця.

За її словами, на місці події працюють правоохоронці, які регулюють рух ділянкою траси.