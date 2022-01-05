НАЗК перевіряє, чому в декларації депутата з Рівненщини немає майже 6 млн доходу

Депутат Рівненської районної ради Роман Козлюк не вказав майже шість мільйонів гривень доходу у своїй декларації за 2020 рік. Про це йдеться в акті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Що повідомили у НАЗК

Депутат не зазначив інформацію у розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

"Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, вказавши суму у розмірі 57 784, 00 грн, тоді як згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інформації, наданій ГУ ДПС у Рівненській області, загальна сума доходу суб'єкта декларування становила 5 888 454, 00 гривні", – йдеться в акті на сайті НАЗК.

Також Роман Козлюк не вписав у документі дохід у розмірі 1 500 грн від надання свого паю в оренду, суборенду чи лізинг.

Що може загрожувати обранцю

В акті НАЗК також вказано, що депутат "підтвердив недостовірність вказаних відомостей". У висновках йдеться про те, що недостовірне декларування статків містить ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

Законодавством встановлено, що якщо відомості у декларації відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на кінець 2021 року це 4,9 млн грн), то таке порушення карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо ж сума в декларуванні вища від 4,9 млн, то санкція передбачає ті самі заходи, але штраф уже більший на тисячу неоподаткованих мінімумів.

Суспільне намагається отримати коментар у депутата Романа Козлюка з приводу оприлюдненої на сайті НАЗК інформації. На кілька дзвінків обранець поки не відповів. Також ми надіслали йому повідомлення з проханням прокоментувати. Ми оприлюднимо його позицію у цьому матеріалі, як тільки отримаємо.

Роман Козлюк – безпартійний, обраний від ВО "Свобода", написано на сайті Рівненської районної ради. Також він входить до складу постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури.

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