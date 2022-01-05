Британські вчені з Національного центру наркології при Королівському коледжі Лондона систематично дослідили препарати для лікування похмілля і виявили, що досліджувані препарати мають ефект плацебо. Результати дослідження оприлюднили напередодні Нового року, 31 грудня, в журналі Addiction. Про це повідомляє The Guardian.

Вчені дослідили понад 20 наукових робіт із аналізом дії популярних засобів від похмілля, зокрема, червоного женьшеню, екстракту гвоздики, корейської груші, L-цистеїну. Дію знеболювальних, таких, приміром, як парацетамол чи аспірин, вчені не розглядали. Участь у дослідженнях взяли майже 400 волонтерів.

Лише сім препаратів змогли боротися із симптомами похмілля, пише The Guardian. Найсильніший ефект мав екстракт гвоздики. Використання пігулок із екстрактом гвоздики під час вживання алкоголю зменшило на 19% симптоми похмілля у волонтерів.

Один із дослідників Еммерт Робертс сказав журналістам, що вже купив собі пляшку екстракту гвоздики. За його словами, також зменшити похмілля можна, якщо запивати алкоголь водою.

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