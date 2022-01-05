У Луцьку знову пошкодили новорічні інсталяції

У центрі Луцька знову пошкодили новорічні інсталяції. На вулиці Лесі Українки невідомі зламали кілька витинанок. Світлини пошкоджень опублікувала у facebook начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.

Суспільному вона розповіла, що пошкоджені інсталяції помітила напередодні ввечері. Сьогодні зранку світлини передала в Департамент культури Луцької міської ради.

Наразі на вулиці Лесі Українки лишаються пошкодженими чотири витинанки, які були зроблені з металу, будівельної сітки, ізоляційної фольги та електрогірлянд. Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця Департаменту культури Тетяна Гнатів, найближчим часом витинанки полагодять.

"До нас звернулися благодійники, які готові реставрувати ці арт-об'єкти і художники вже взялися за справу. Це той випадок, коли хтось руйнує, а хтось – створює красу", – зазначила Тетяна Гнатів.

Зі слів керівниці департаменту культури, осіб, які пошкодили інсталяції, шукатимуть працівники муніципальної варти міста.

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