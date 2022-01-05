У Луцьку знову пошкодили новорічні інсталяції

У центрі Луцька знову пошкодили новорічні інсталяції. На вулиці Лесі Українки невідомі зламали кілька витинанок. Світлини пошкоджень опублікувала у facebook начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.
Суспільному вона розповіла, що пошкоджені інсталяції помітила напередодні ввечері. Сьогодні зранку світлини передала в Департамент культури Луцької міської ради.
Наразі на вулиці Лесі Українки лишаються пошкодженими чотири витинанки, які були зроблені з металу, будівельної сітки, ізоляційної фольги та електрогірлянд. Як розповіла в коментарі Суспільному керівниця Департаменту культури Тетяна Гнатів, найближчим часом витинанки полагодять.
"До нас звернулися благодійники, які готові реставрувати ці арт-об'єкти і художники вже взялися за справу. Це той випадок, коли хтось руйнує, а хтось – створює красу", – зазначила Тетяна Гнатів.
Зі слів керівниці департаменту культури, осіб, які пошкодили інсталяції, шукатимуть працівники муніципальної варти міста.
Що відомо
- Вночі 3 січня Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят.
- Напередодні новорічних свят центральні вулиці Луцька прикрасили майже 50 витинанок на різдвяну тематику. Мистецький проєкт "Місто різдвяних янголів" створили й оновили цього року викладачі міської художньої школи.
- Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, на прикрашання міста до різдвяно-новорічних свят витратили орієнтовно 400 тисяч гривень.
- На початку грудня в Луцьку почали декорувати три ялинки до новорічних свят. Усього визначили 12 об’єктів, що будуть прикрашати у місті та селах Луцької тергромади.