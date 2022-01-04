У Луцьку пошкодили новорічні витинанки

Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці події.

Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.

Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.

Суспільне Волинь

Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.

Що відомо