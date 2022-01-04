У Луцьку пошкодили новорічні витинанки

Невідомі особи зруйнували витинанки, які були спеціально влаштовані на театральній площі Луцька до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомляє кореспондент Суспільного, який був на місці події.
Невідомі особи порізали витинанки, які прикрашали центральні вулиці Луцька у рамках мистецького проєкту "Місто різдвяних янголів". Створили ці витинанки викладачі міської художньої школи.
Загалом Луцьк прикрашає 50 витинанок — зіпсували одну. Або ножем, або іншим гострим предметом порізали ізоляційну фольгу у новорічному будинку.
Суспільне Волинь
Також біля будинку зіпсували новорічну підсвітку, порозрізали ізоляційні дроти.
Що відомо
- На початку грудня в Луцьку почали декорувати три ялинки до новорічних свят. Усього визначили 12 об’єктів, що будуть прикрашати у місті та селах Луцької тергромади.
- Напередодні дня Святого Миколая луцькі ковалі привезли на Театральний майдан дев'ять кованих новорічних фігур, серед них — символ прийдешнього року — 300-кілограмовий тигр. Над створенням цьогорічної фігури тигра працювали з літа.
- Щороку ялинкові кулі різних кольорів та розмірів зберігають у ящиках на складі комунального підприємства "Луцьксвітло".