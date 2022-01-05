На Рівненщині юнак виклав у соцмережі відео, де він нібито стріляє у повітря з автомата. На ролик відреагувала поліція. З'ясувалось, що автомат – дерев'яний, а відео змонтоване, тож із парубком провели профілактичну бесіду. На хлопця звернув увагу і терцентр комплектування, це колишній військкомат – там герой відео значився як ухилянт.

Що це за історія

Другого січня у соцмережах з'явилось відео, автором якого є 20-річний житель села Довговоля Вараського району. На відео юнак нібито стріляв з автомата в небо, стоячи на подвір'ї у селі.

"В селі Берестівка, місцевий житель у житловому масиві стріляв зі зброї у повітря. Хизуючись цим, молодик ще й викладає це у себе на сторінці в Instagram. Просимо перевірити наявність дозволу на зброю і правомірність дій даної особи", – йдеться у дописі на сторінці Varash_blog в Instagram.

До поліції прийшов з мамою

Речниця Нацполіції області Марія Юстицька повідомила, що до 20-річного парубка додому поїхали правоохоронці.

"Його запросили до відділення поліції, туди він прийшов разом з матір'ю. Там він зізнався, що автомат власноруч вирізав з дерева, його на відео зняв товариш, а звук пострілу наклав на відео у спеціальній програмі. Іграшку він також показав правоохоронцям та продемонстрував, як саме створював ролик", – зазначила речниця.

Фото: Нацполіція області Юнак розповів правоохоронцям, що автомат сам вирізав з дерева, а звук на відео наклав під час монтажу

Інформацію про монтаж підтвердив і товариш парубка, який знімав відео. За словами речниці поліції, з обома провели профілактичну бесіду.

Навесні, можливо, до армії

Начальник першого відділу Вараського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Володимир Власюк розповів Суспільному: хлопця розшукували як ухилянта. За його інформацією, парубок зареєстрований у селі Берестівка, але проживає у селі Довговоля.

"Тут він "засвітився" сам і став дуже популярним. Тоді ми і взяли його на контроль. Тим більше, судячи з відео, у нього є потяг до зброї. Як з'ясувала поліція, тоді в руках у нього був дерев'яний автомат, а в армії ми видамо справжній. Армія навчить, як користуватись зброєю, як захищати, в першу чергу, себе. Буде розвиватись у цьому напрямку", – сказав Володимир Власюк.

Фото: зі сторінки автора відео в Instagram Хлопець відео та фото з дерев'яним автоматом зі своєї сторінки вже видалив. Скріншоти залишились на сторінках пабліків.

І додав: після початку чергового весняного призову хлопця викличуть на медичний огляд.

До будинку юнака їздили журналісти ТСН, він спілкуватися з ними на камеру не захотів. Проте з-за брами сказав, що якщо покличуть до армії, то піде. Журналісти також поспілкувалась з його сусідами, вони вчинок односельця засудили.

Читайте також

У грудні 2020 року у Рівному група молодих людей розіграла відвідувачів закладу, забігши до нього в масках з популярного серіалу та з предметами, схожими на пістолети. Дійство знімали на кілька камер та пізніше озвучили, що це пранк .

. Блогер з Рівного опублікував відео, на якому він у балаклаві у темну пору з пістолетом напав на дівчину. Він нібито намагався вирвати у неї сумку, у відповідь дівчина приснула в нього з балончика. Він пояснив Суспільному, що дівчина була не проти публікації відео.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram