logo logo
273 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
КОРОНАВІРУСРегіони

273 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
·
273 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

4 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 273 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 4 571 людина отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 144 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1914 (+16) ;
  • Гадяч – 2306 (+2) ;
  • Горішні Плавні – 6755 (+25) ;
  • Гребінківський район – 1547 (+5) ;
  • Диканський район – 1824 (+4) ;
  • Зіньківський район – 2742 (+3) ;
  • Карлівський район – 2920 (+15) ;
  • Кобеляцький район – 2678 (+6) ;
  • Козельщинський район – 1754 (+6) ;
  • Кременчук – 17953 (+17);
  • Кременчуцький район – 2519 (+4) ;
  • Лохвицький район – 3689 (+1) ;
  • Лубенський район – 1718 (+6) ;
  • Лубни – 5611 (+8) ;
  • Машівський район – 1304 (+8) ;
  • Миргород – 4631 (+24) ;
  • Миргородський район – 1988 (+7) ;
  • Новосанжарський район – 2032 (+18) ;
  • Оржицький район – 1354 (+2) ;
  • Пирятинський район – 2464 (+7) ;
  • Полтава – 47612 (+63);
  • Полтавський район – 7234 (+1) ;
  • Решетилівський район – 1826 (+1) ;
  • Семенівський район – 1477 (+2) ;
  • Хорольський район – 2387 (+4) ;
  • Чорнухинський район – 606 (+3) ;
  • Чутівський район – 1434 (+12) ;
  • Шишацький район – 2069 (+3) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 990 людей. Одужали за увесь час 132 477 людей, а летальних випадків —3 780 (25 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 733 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди