273 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

4 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 273 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 4 571 людина отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 144 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1914 (+16) ;
- Гадяч – 2306 (+2) ;
- Горішні Плавні – 6755 (+25) ;
- Гребінківський район – 1547 (+5) ;
- Диканський район – 1824 (+4) ;
- Зіньківський район – 2742 (+3) ;
- Карлівський район – 2920 (+15) ;
- Кобеляцький район – 2678 (+6) ;
- Козельщинський район – 1754 (+6) ;
- Кременчук – 17953 (+17);
- Кременчуцький район – 2519 (+4) ;
- Лохвицький район – 3689 (+1) ;
- Лубенський район – 1718 (+6) ;
- Лубни – 5611 (+8) ;
- Машівський район – 1304 (+8) ;
- Миргород – 4631 (+24) ;
- Миргородський район – 1988 (+7) ;
- Новосанжарський район – 2032 (+18) ;
- Оржицький район – 1354 (+2) ;
- Пирятинський район – 2464 (+7) ;
- Полтава – 47612 (+63);
- Полтавський район – 7234 (+1) ;
- Решетилівський район – 1826 (+1) ;
- Семенівський район – 1477 (+2) ;
- Хорольський район – 2387 (+4) ;
- Чорнухинський район – 606 (+3) ;
- Чутівський район – 1434 (+12) ;
- Шишацький район – 2069 (+3) .
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 990 людей. Одужали за увесь час 132 477 людей, а летальних випадків —3 780 (25 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 733 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.