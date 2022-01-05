273 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

4 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 273 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 4 571 людина отримала позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 4 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 144 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1914 (+16) ;

Гадяч – 2306 (+2) ;

Горішні Плавні – 6755 (+25) ;

Гребінківський район – 1547 (+5) ;

Диканський район – 1824 (+4) ;

Зіньківський район – 2742 (+3) ;

Карлівський район – 2920 (+15) ;

Кобеляцький район – 2678 (+6) ;

Козельщинський район – 1754 (+6) ;

Кременчук – 17953 (+17);

Кременчуцький район – 2519 (+4) ;

Лохвицький район – 3689 (+1) ;

Лубенський район – 1718 (+6) ;

Лубни – 5611 (+8) ;

Машівський район – 1304 (+8) ;

Миргород – 4631 (+24) ;

Миргородський район – 1988 (+7) ;

Новосанжарський район – 2032 (+18) ;

Оржицький район – 1354 (+2) ;

Пирятинський район – 2464 (+7) ;

Полтава – 47612 (+63);

Полтавський район – 7234 (+1) ;

Решетилівський район – 1826 (+1) ;

Семенівський район – 1477 (+2) ;

Хорольський район – 2387 (+4) ;

Чорнухинський район – 606 (+3) ;

Чутівський район – 1434 (+12) ;

Шишацький район – 2069 (+3) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 990 людей. Одужали за увесь час 132 477 людей, а летальних випадків —3 780 (25 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 733 жителів регіону.

Що відомо: