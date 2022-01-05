Жінки, які отримали щеплення проти коронавірусу під час вагітності, не мали більшого ризику передчасних пологів або народження дітей із дуже низькою вагою, ніж вагітні жінки, які не отримали щеплення. Такі результати нового дослідження, проведеного американськими Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC) у співпраці з науковцями Інституту HealthPartners, дослідниками Kaiser Permanente та Гарвардським інститутом охорони здоров’я Пілігрим. Про це повідомляє The New York Times.

Дослідження було одним із перших, яке вивчало здоров’я дітей, народжених жінками, вакцинованими під час вагітності. Воно стало обнадійливим сигналом. Попереднє дослідження показало, що жінки, вакциновані під час вагітності, не стикалися з більшим ризиком викидня, ніж нещеплені, нагадує видання.

Цього разу науковці дослідили понад 46 тисяч одноплідних вагітностей, які завершилися народженням живої дитини. Серед них було понад 10 тисяч жінок, які отримали одну або кілька доз вакцини проти коронавірусу у період з 15 грудня 2020 року по 22 липня 2021 року під час вагітності. Більшість отримали вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna, і переважна більшість була щеплена протягом другого або третього триместру.

Загалом 6,6 відсотка дітей народилися передчасно, до 37 тижнів вагітності, а 8,2 відсотка народилися з малою вагою. Дослідники не виявили різниці в показниках між матерями, які були вакциновані під час вагітності, і тими, хто цього не зробив.

За словами спеціалістки з медицини материнського плода в Єльському університеті та провідної авторки дослідження Хезер С. Ліпкінд, ризик передчасних пологів вищий, коли вагітні жінки інфіковані коронавірусом.

“З кожним тижнем вагітності мозок розвивається все більше. Якщо ви хворієте на COVID-19 і повинні народжувати передчасно, це також може вплинути на довгостроковий розвиток“, — пояснила дослідниця.

За її словами, перевага вакцинації полягає в тому, що жінки можуть передавати антитіла до коронавірусу своїм немовлятам, допомагаючи захистити їх від хвороби.

Вагітні жінки, які заразилися, стикаються з підвищеним ризиком розвитку важких захворювань, і федеральні чиновники охорони здоров’я закликали їх зробити щеплення. Тим не менш, рівень вакцинації серед вагітних жінок залишається низьким — близько 31 відсотка станом на кінець вересня, пише The New York Times.

Рівень вакцинації також сильно різниться в різних громадах. За даними CDC, у той час як майже половина всіх вагітних американок азіатського походження вакциновані, серед вагітних іспаномовних жінок вакцинованих — 25 відсотків і лише 15 відсотків вагітних чорношкірих жінок пройшли щеплення.

За словами дослідниці Хезер С. Ліпкінд, у її практиці більше проблем мають жінки, не вакциновані від коронавірусу.

“Ми бачимо передчасні пологи у вагітних жінок, які перенесли COVID-19 і втратили вагітність. Це дуже, дуже трагічно”, — сказала дослідниця.

Вона наполегливо закликає своїх пацієнтів робити щеплення, особливо зараз, коли циркулює дуже заразний варіант “Омікрон”. Але вона часто стикається з запеклим опором, сказала дослідниця. За словами Ліпкінд, це нове дослідження має змусити людей відчувати більше довіри до вакцинації.

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