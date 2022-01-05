На Харківщині виявили 178 випадків COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 178 випадків коронавірусу, 190 людей одужали. До статистики внесли відомості про вісім смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 243 828 людей, 5 січня повідомили в обладміністрації.

"231 542 випадки одужання, 5887 випадків під медичним спостереженням, 6399 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 140 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 6;

Чугуївський — 6;

Куп'янський — 5;

Ізюмський — 5;

Лозівський — 11;

Красноградський — 4;

Богодухівський — 1.

Минулої доби в Україні виявили 4571 новий випадок COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (1344), Полтавській (273), Львівській (210) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 273 смерті внаслідок коронавірусу.

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