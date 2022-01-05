ДТП зі швидкою на Харківщині: водій легковика загинув

Поблизу Люботина на Харківщині ввечері 4 січня зіткнулися Skoda та автомобіль швидкої допомоги. 44-річний водій легковика загинув.

Під час аварії у швидкій не було пацієнтів, бригада їхала на виклик, розказав Суспільному директор Центру екстреної допомоги Віктор Забашта.

Після зіткнення ушпиталили 49-річну медсестру. Які саме травми вона отримала, уточнюється. Також фельдшерка отримала забій коліна, але від госпіталізації відмовилася. Водій швидкої не травмувався, сказав Забашта.

"Їхали на виклик, кожен їхав по своїй смузі, раптом легкова автівка виїхала на зустрічну смугу, водій у стані сп'яніння. Ми викликали реанімаційну бригаду, але від чисельних травм чоловік загинув. Йому було 44 роки", — сказав Забашта.

За його словами, аварія сталася поблизу АЗС, поруч з виїздом на трасу на Дніпро. Внаслідок аварії пошкоджена автівка швидкої.

Доповнено 11:45. Поліція розслідує аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху. За даними слідства, водій легковика виїхав на зустрічну смугу. Від травм чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні. Речниця поліції Харківщини Ганна Третьякова сказала Суспільному, що даних про сп'яніння водія пресслужба не має.

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