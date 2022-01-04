Ремонт мереж: мешканці 73 будинків у Харкові залишаться без тепла

5 січня з 8:00 до 20:00 в частині Слобідського району відключать теплопостачання та гарячу воду.

Відключення тепла й гарячої води пов'язане з ремонтом дефектів мереж на просп. Героїв Сталінграда, 140, 142 та реконструкцією тепломагістралі, повідомили у Харківській міській раді із посиланням на комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".

До 20:00 тепла не буде у 73 житлових будинках та школі, гарячої води — у 68 будинках та школі на території, обмеженій просп. Героїв Сталінграда, просп. Льва Ландау, вул. Ньютона, просп. Гагаріна.

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