Роботи з реконструкції системи водопостачання в Лозовій Харківської області планують почати у 2022 році, на проєкт витратять близько 910 млн гривень.

Наприкінці 2021 року обласний Департамент ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу завершив розробку проєктно-кошторисної документації, повідомила в ефірі "Українського радіо Харків" начальниця відділу будівництва у сфері ЖКГ Департаменту Тетяна Олдак.

За її словами, на початку 2022 року Департамент планує отримати експертний звіт та почати роботи.

"Цей об'єкт є вагомим, оскільки надасть можливість прокладання двох магістральних ліній водопроводу довжиною 33 км для забезпечення Лозової й Харківської області необхідною питною водою", — сказала Олдак.

На проєкт з обласного бюджету виділили три млн гривень. Вартість всього проєкту оцінюють у 910 млн. За умов стабільного фінансування його завершать за три-п'ять років, говорить Тетяна Олдак.

За її словами, об'єкт запропонували для загальнодержавної програми "Питна вода України". Якщо його включать до програми, то кошти виділять також і з державного бюджету.

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