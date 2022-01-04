Четвірні на Закарпатті виповнився рік. Як проходить день у їхній родині

Рік виповнюється четвірні із села Калини Тячівського району. Торік 4 січня жителька села Лариса Кушнір народила трьох хлопчиків та дівчинку. Жінці в пологовому в Ужгороді робили кесарів розтин. Дітей назвали Олександр, Євген, Іван та Кароліна.

"Це й рік для нас пройшов дуже швидко, — розповіла мама, Лариса Кушнір. — Дні просто пролітали. Не вистачало всього й одразу: ні сну, іноді й терпіння. Дітки мали коліки до чотирьох місяців. Вночі погано спали, годували ми їх кожні три години, о 12-тій вставати, о 3-тій, поки погодуємо. Плюс-мінус 40 хвилин".

Суспільне Закарпаття

Одразу чотири пляшечки — так жінка готує суміш для малюків. Годують дітей одночасно мама, бабуся й тато.

"Встаємо о 7-мій, годуємо діток, переодягаємо, — каже батько, Іван Кушнір. — Ми ходимо гуляти так: жінка одягає, бабуся коляску витягує, а я їх ношу. І так постійно, по черзі. Бабуся дивиться на вулиці за ними, щоб нічого не сталося. І потім всі разом виходимо".

Бабуся четвірні, Василина Кушнір розповіла: дуже радіють малюкам.

"Але тяжко було, нам з татом тяжко було. Ми допомагали скільки могли. Я приходжу до них допомагаю годувати, переодягати. Якщо треба десь відпустити молодих — відпускаю, залишаюся з малюками сама", — каже жінка.

Суспільне Закарпаття

Лариса Кушнір показала світлини з УЗД, коли дізналася що в їхній сім’ї буде четверо малюків.

"Ось тут чітко видно, що в нас четверо дітей, — каже вона. — В мене такий був шок. Всі в нашій рідні були дуже здивовані, що в нас може бути четвірня. Я дуже щаслива, я дякую Богові, що він дав не одну дитинку, а четверо".

Прийшла привітати правнуків з днем народження прабабуся Анна Поляк.

"В нашій рідні ні в кого не було четверо дітей, ні троє, ні навіть двоє, — сказала вона. — Але це велика радість, що й онуків маю й правнуків".

Лариса Кушнір каже: весь свій час зараз присвячують дітям. На запитання про свою мрію відповідає:

"Коли вони підростуть і будуть мати два-три роки, коли з ними буде трішки легше, ніж тепер, адже вони вчаться повзати, ходити, падають, б’ються, а коли будуть більші — ми будемо всі з ними їздити і відпочивати всі разом".

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