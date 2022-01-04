Пісня "Шум" українського гурту Go_A увійшла до трійки найпопулярніших пісень міжнародного конкурсу Євробачення в історії. Таке рішення ухвалило радіо міжнародного пісенного конкурсу Євробачення ESC Radio після голосування.

За підсумками щорічного голосування за найпопулярніші пісні в історії Євробачення, ESC Radio оголосило список із 250 композицій, які, на думку європейськи слухачів, стали найкращими.

Рейтинг очолила пісня переможниці 2012 року Loreen — Euphoria.

Друге місце дісталося пісні переможців Євробачення 2021 італійців Maneskin — Zitti e Buoni.

Слід за ними розмістилася пісня українського гурту Go_A із піснею Шум. Пісня Solovey, із якою гурт мав взяти участь у конкурсі 2020 року, також потрапила до списку, отримавши 128 місце.

Переможцем Євробачення у 2021 році стала Італія. Україна посіла п'яте місце, але стала другою за результатами глядацького голосування.

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