Чоловік, який, за словами потерпілої громадянки Токмака, 25 грудня намагався її задушити у присутності інших людей, наразі покинув територію України.

Про це Суспільному у телефонній розмові повідомив адвокат потерпілої Володимир Ляпін.

Правозахисник каже, посприяла чоловікові перетнути кордон бездіяльність поліції: "На сьогодні тільки проведено медичне обстеження потерпілої, допитуються свідки, проводиться слідчий експеримент. Тільки після проведення слідчих дій буде вирішуватись питання щодо кваліфікації його злочину. Але ж якби працівники поліції зробили це своєчасно одразу після звернення особи до поліції, таких наслідків не було б".

Раніше Суспільне повідомляло, що дівчина звернулася із заявою до поліції. Згодом перевірка встановила, що відомості про подію вчасно не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо начальника відділення призначили невідкладне службове розслідування через неналежне реагування та звільнили з посади.

За словами адвоката, наразі вирішується питання щодо кваліфікації злочину:

"Якщо в особи нема процесуального статусу, його ж навіть ніхто не опитував. Хоча свідки розповідають, що він перебував у неадекватному стані. Можливо, він зловживає наркотичними засобами, як місцеві мешканці нам про це і говорять. Але співробітники поліції навіть не провели медичну експертизу йому", — зауважує Володимир Ляпін.

Територію України, за словами правозахисника, чоловік покинув вчора, 30 грудня: "Після мого першого допису у мережі Facebook і коли з'явився коментар депутатів ВР, наступного ранку він вже залишив територію України".

Надалі, каже Володимир Ляпін, триватиме процесуальне розслідування, після якого чоловіку повідомлять про підозру: "У зв'язку з тим, що він залишив межі України буде оголошений у розшук, потім у міжнародний розшук. Буде звернення генеральної прокуратури України до правоохоронних органів Польщі з метою екстрадиції його на Україну та притягнення його до кримінальної відповідальності".

Як повідомила Суспільному речниця Національної поліції області Олена Лебединська, у розшук чоловіка вже оголосили. Також враховуючи подію, що сталася, керівником обласної поліції призначено проведення комплексної перевірки службової діяльності відділення № 3 Пологівського районного відділу поліції, що розпочнеться з 4 січня 2022 року.

Окрім того, 4 та 5 січня о 10 годині ранку правоохоронці проведуть особистий прийом містян.

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