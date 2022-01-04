Cім років тому американські ЗМІ називали 30-річну Елізабет Голмс чи не найуспішнішою підприємицею Кремнієвої долини. Її стартап Theranos обіцяв революцію в медицині — аналіз крові на десятки типів захворювань без уколів. Але кілька місяців 2015 року перекреслили образ Голмс. Theranos виявився пустишкою, чий продукт просто не працював. А десятки відомих інвесторів і тисячі клієнтів компанії — обманутими.

3 січня 2022 року суд у Каліфорнії визнав Голмс винною в шахрайстві та введенні інвесторів в оману. Жінці загрожує до 20 років позбавлення волі. Суспільне переповідає історію Голмс, яку на піку кар'єри називали "наступним Стівом Джобсом".

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У 2003 році 19-річна студентка другого курсу Стенфордського університету Елізабет Голмс сказала професору Ченнінґу Робертсону: "А заснуймо компанію". Дівчина показала викладачеві складений нею патент на пристрій — пластир, який би відстежував стан крові людини, яка його носить, і повідомляв би про зміни лікареві.

Робертсон не бачив причин відмовити Голмс. Дівчина походила із заможної сім’ї, що жила в американській столиці, мала чудову освіту, спілкувалася китайською і щойно повернулася зі стажування в Сінгапурі. А ще ніколи не відпочивала (за власними словами), була веганкою і ще в дев’ятирічному віці зізналася батькові, що хоче змінити світ.

Того ж 2003-го для втілення своєї ідеї Голмс заснувала компанію Real-Time Cures, пізніше перейменовану в Theranos (поєднання англійських слів "терапія" і "діагноз"). Голмс пояснювала: з дитинства боїться голок, тоді як її винахід розв’язує проблему — потребує лише кількох узятих із кінчика пальця (а не вени) краплин крові для її аналізу на сотні захворювань. Це була революційна ідея як для країни, де такі тести є підставами для близько 70% діагнозів.

Завершальними штрихами до портрету Голмс стало її захоплення Стівом Джобсом — перейнята в нього любов до чорних водолазок, нетиповий для жінок низький голос під час публічних виступів і, зрештою, той факт, що в 19 років Голмс пішла зі Стенфорду, щоб повністю присвятити себе бізнесу (ще одна паралель із Джобсом).

Фото: AP Елізабет Голмс під час виступу на Fortune Global Forum у Сан-Франциско, США, 2 листопада 2015 року

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Історія Голмс — дівчини, що "зробила себе сама" в типово чоловічій індустрії — виявилася ідеальною для Кремнієвої долини. Настільки ідеальною, що "наступному Стіву Джобсу" найвідоміші інвестори й бізнесмени давали гроші "під чесне слово".

У раді директорів Theranos були колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер і ексміністр фінансів Джордж Шульц, медіамагнат Руперт Мердок, найбагатша американська сім’я Волтонсів. Стрімко росла і капіталізація компанії Голмс, яка на своєму піку сягала дев’яти мільярдів доларів. Сама дівчина у свої 30 років стала (за версією Forbes) наймолодшою мільярдеркою, яка самостійно заробила свій статок.

Але на цьому подібність між Елізабет Голмс і Стівом Джобсом не завершувалась. Як і Apple на початку своєї кар’єри, Theranos працювала в напівтаємному режимі. Компанія не видавала пресрелізи, ба навіть не мала власного сайту, а працівники з різних відділів між собою не спілкувалися.

Проблема полягала в тому, що Theranos була не ІТ-компанією, а медичним стартапом, робота якого мала б ґрунтуватися на клінічних дослідженнях. А отже — відкритості й доступі науковців, багато з яких ще на початку кар’єри Голмс вважали її ідею недосяжною.

Викладачка Стенфорду Філліс Ґарднер пригадує реакцію Голмс на свої слова, що Theranos не спрацює. "Вона просто дивилася крізь мене. І, схоже, була украй упевнена у своїй геніальності. Мої знання їй цікаві не були", — каже професорка.

АР Елізабет Голмс на суді, Сан-Хосе, штат Каліфорнія, США, 21 грудня 2021 року

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Упевненість і наполегливість Голмс не вразили й журналіста The Wall Street Journal Джона Керрейру. Той був спантеличений неспроможністю засновниці Theranos доступно пояснити, як же працює її технологія аналізу крові за кількома краплинами. Протягом кількох місяців Керрейру спілкувався з колишніми й тодішніми працівниками компанії Голмс, зазвичай закритої для преси.

Результатом роботи журналіста стала серія з трьох публікацій. Їхній підсумок такий: технологія Theranos не працює — ба більше, для аналізу крові компанія використовувала інші комерційні розробки. У день, коли вийшла перша публікація Керрейру, Голмс прийшла на етер ведучого CNBC Джима Крамера, де звинуватила The Wall Street Journal у брехні й намаганні очорнити її.

Але Theranos уже було не врятувати. Голмс так і не показала обіцяного спростування неефективності своєї технології аналізу крові. У 2016 році медичний регулятор США заборонив їй керувати медичними компаніями та засновувати їх протягом двох років. Пізніше Голмс звинуватили в залученні 700 мільйонів доларів інвестицій шляхом обману, але справу вдалося вирішити без суду. У 2018-му Theranos була остаточно ліквідована.

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Історія Елізабет Голмс, яка після закриття свого дітища зникла з медіа, могла б на цьому і завершитися. Але в червні 2018 року Міністерство юстиції США висунуло проти Голмс та її колишнього партнера — Рамеша Балвані — 12 пунктів звинувачення у змові та шахрайстві проти інвесторів і клієнтів.

У 2019-му Голмс вийшла з-під варти під заставу і побралася зі спадкоємцем імперії Evans Hotels Вільяма Еванса. У 2021-му в пари народилася дитина.

На суді Голмс та її адвокати заперечували, що та вводила в оману інвесторів і клієнтів: мовляв, дівчина придумала стартап, який просто не спрацював. Крім того, засновниця Theranos звинувачувала колишнього хлопця Балвані в насильстві й приниженні, хоча визнала, що той не впливав на її комунікацію з інвесторами (сам Балвані це заперечив). Прокуратура наполягала, що до справи заяви Голмс про насильство стосунку не мають.

Суд над Голмс не раз переносився через коронавірус, а присяжні після п’яти діб міркувань так і не змогли ухвалити остаточний вердикт за трьома з 12 пунктів звинувачення. Зрештою Голмс визнали винною в обмані інвесторів та шахрайстві в особливо великих розмірах. Якщо вирок не скасують в апеляції, жінці загрожує до 20 років ув’язнення.

Одна з найуспішніших підприємиць Кремнієвої долини, Елізабет Голмс стала історією швидкого падіння пустопорожнього стартапу й героїнею щонайменше однієї книги (авторства вже згаданого Джона Керрейру), документального серіалу HBO та прийдешнього художнього серіалу. А прихильники Голмс продовжують захоплюватися нею в соцмережах і продавати й купувати футболки і чашки з її портретом.

Фото: AP Елізабет Голмс разом зі своїм партнером Вільямом Евансом після оголошеного вироку у справі про шахрайство. Сан-Хосе, штат Каліфорнія, США, 3 січня 2022 року

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